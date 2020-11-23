«Судьба разбросала нас по разным диванам… и постелям…» — подписала публикацию Котова.
На снимке певица полностью обнаженная, прикрытая лишь краем шелковой простыни. Фото собрало 14,5 тысячи лайков и около 400 комментариев с комплиментами, но были подписчики, которые и здесь нашли поводы для шутки.
«Постель, может быть, и разная, но простыни-то одинаковые», «Да тут и на одной постели разбросало так, что глаза разбегаются!» — ответили подписчики.
Татьяна Котова — певица, актриса, ведущая, обладательница титула «Мисс Россия 2006».