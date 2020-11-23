Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Татьяна Котова на днях разместила новое «голое» фото в Instagram, которое сопроводила своим выводом о судьбах людей

«Судьба разбросала нас по разным диванам… и постелям…» — подписала публикацию Котова.

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«Постель, может быть, и разная, но простыни-то одинаковые», «Да тут и на одной постели разбросало так, что глаза разбегаются!» — ответили подписчики.

Татьяна Котова — певица, актриса, ведущая, обладательница титула «Мисс Россия 2006».