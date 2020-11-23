Кандидат от «Европейской солидарности» Александр Третьяк одержал победу во втором туре выборов мэра в Ровно. Об этом 23 ноября сообщает «Суспильне»

В Днепре выборы мэра прошли с погоней и перестрелкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Третьяк — 27 451 (50,25%), у его соперника Виктора Шакирзяна из партии «Ровно вместе» — 26 057(47,70%)

Предыдущий мэр Владимир Хомко стал депутатом Ровенского городского совета. Также сообщается, что в первом туре выборов в Киеве Шакирзян был на первом месте с 19,84% поддержки, Третьяк был на втором месте с 16,93%.

Накануне на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.