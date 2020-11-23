Страницу украинской телеведущей, журналистки и писательницы Ирены Карпы в Instagram взломали и удалили. Об этом она написала у себя на днях в Facebook

«У меня "хакнули" Instagram. Если какие-то странные вещи будут приходить, это не я. Как вернуть страницу?» — спросила писательница у своих подписчиков в Facebook.

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Ирена Карпа родилась в Черкассах. Первую книгу «Знес Паленого» издала в 2002 году. В нынешнем году у нее вышла другая работа — «Как выходить замуж столько раз, сколько хочется».

С октября 2015 года Карпа является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции и живет в Париже.

Писательница воспитывает двух дочерей, сейчас женщина второй раз замужем, первый ее супруг умер в 2009 году.