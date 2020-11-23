В сети высмеяли пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель за пост о неидеальном мишке брауни, который она опубликовала вечером 22 ноября в своем Instаgram

Мендель прокомментировала слухи о своем COVID-19 © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Жизнь не идеальна. Шестой мишка-брауни — яркое тому доказательство», — подписала пост Мендель.

Через несколько часов после публикации она удалила его.

Пользователи в сети напомнили, что президент Зеленский является шестым главой государства страны, они предположили, что Мендель написала о нем.

«Юлия Мендель — просто золото пиара», «Мендель дня», «Повсюду знаки», — пошутили они над конфузом пресс-секретаря.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Facebook также написал, что речь в посте шла о Владимире Зеленском.

«Видите этот скрин? Оригинала уже нет в Instsgram — Мендель убрала. Значит, в комментарии о "шестом" имелось в виду именно то, что поняли читатели», — написал он.