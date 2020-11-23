«7-й километр» — самый большой оптово-розничный рынок Украины и крупнейший в Европе. Он расположен недалеко от Одессы, на седьмом километре Овидиопольской дороги, откуда и его неофициальное название.
Отмечается, что основанием для уголовного производства стало препятствование движению автотранспорта.
Протестующие обвинили власти в «двойных стандартах». В частности, в том, что, когда запрещали работать на указанном рынке, одесский рынок «Привоз» функционировал.
«Акция протеста нарушила движение автотранспорта на Овидиопольской дороге», — заявили в главке.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. За последние сутки заразились почти 11 тыс. украинцев. Антирекорд по числу заражений в сутки составил почти 15 тыс. человек. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Данное решение вызвало протесты во многих городах страны.