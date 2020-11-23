Полиция Одесской области разогнала предпринимателей промтоварного рынка «7-й километр», которые накануне начали протестовать против карантина выходного дня. Об этом 23 ноября сообщила местная полиция на своем сайте

Перекрывшие трассу работники одесского рынка остались ночевать на дороге © 7km.net

Отмечается, что основанием для уголовного производства стало препятствование движению автотранспорта.

Протестующие обвинили власти в «двойных стандартах». В частности, в том, что, когда запрещали работать на указанном рынке, одесский рынок «Привоз» функционировал.

«Акция протеста нарушила движение автотранспорта на Овидиопольской дороге», — заявили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. За последние сутки заразились почти 11 тыс. украинцев. Антирекорд по числу заражений в сутки составил почти 15 тыс. человек. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Данное решение вызвало протесты во многих городах страны.