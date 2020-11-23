Экс-участница украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась с поклонниками соображениями по поводу «женского срока годности», который в славянской культуре редко длится дольше 30 лет. Пост певица разместила у себя в Instagram 22 ноября

Брежнева пожаловалась на возраст © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Каков срок годности у женщины? Почему эти женщины так яростно хотят, чтоб моя жизнь как женщины закончилась? Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода? Или после двух и трех детей? Или незамужнюю в 35? Прекратите оценивать пригодность женщины по цифрам в паспорте. Мы же не делаем так с мужчинами», — возмутилась Седокова.

Певица сравнила отношение к женщине у славян с западными представлениями, где дамы за 60 щеголяют в красивых платьях и туфлях на каблуках, а «у нас женщину взвешивают, как мясо на весах».

Седокова согласилась с героиней фильма «Москва слезам не верит», что в 40 жизнь только начинается, и призвала женщин не верить тем, кто просто хочет их унизить, и уж тем более не слушать злые языки, утверждающие, что мужчины обязательно уходят к молодым.

Сейчас украинской певице Анне Седоковой 37 лет, у нее трое детей, несколько месяцев назад она вступила в брак третий раз. Новым избранником стал латвийский баскетболист Янис Тимма, который младше супруги на 9 лет.