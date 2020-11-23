Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что результат контрольного теста на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом 23 ноября он написал в Facebook

«У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Так или иначе, с сегодняшнего дня я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме», — написал он.

Также Зеленский отметил, что украинцы должны понимать важность самоизоляции, социальной дистанции и правильного распорядка дня.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 11 тыс. украинцев. Антирекорд по числу заражений в сутки составил почти 15 тысяч человек.

Коронавирус продолжает забирать жизни украинцев — новые данные © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Ермак и Арахамия также сообщили, что уже выздоровели.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.