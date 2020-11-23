Глава так называемой Белорусской автокефальной православной церкви Святослав Логин предал анафеме президента Александра Лукашенко. Это произошло 22 ноября во время «службы» в соборе Святого Кирилла Туровского в канадском Торонто, пишет «Новое время»

«Белорусская автокефальная православная церковь» (БАПЦ) — неканоническая псевдорелигиозная организация, объединяющая несколько эмигрантских «приходов», расположенных в США и Канаде. Адепты БАПЦ отличаются крайним национализмом и неприятием действующего руководства Белоруссии. По украинским лекалам. Националисты Белоруссии тоже хотят автокефалию © Радыё Рацыя | Радыё Рацыя | Перейти в фотобанк

В обращении Логина говорится, что Лукашенко является «диктатором», «мучителем белорусского народа» и «бывшим президентом». Этим же документом глава республики был предан анафеме, то есть проклят и отлучен от церкви.

Белорусские раскольники активизировали свою деятельность на фоне проходящих в стране с 9 августа протестов против победы Лукашенко на президентских выборах. Влияние БАПЦ в самой Белоруссии минимально — в пределах страны у них практически нет своих храмов и «приходов», а следовательно, и сторонников. Тем не менее представители «автокефальной церкви» призывают белорусов сражаться с режимом Лукашенко.

В этом их поддерживают их «коллеги» с Украины: лидер так называемой Православной церкви Украины (не признана РПЦ и еще рядом мировых церквей) Епифаний посоветовал белорусам просить «свой Томос» (автокефалию).

Создание независимой от Москвы «церкви» — одно из требований националистически настроенной белорусской оппозиции. Согласно «Реанимационному пакету реформ», придуманному противниками Лукашенко, автокефальная церковь в республике должна появиться к 2030 году. По мнению Лукашенко, подобные заявления могут спровоцировать межнациональную и межконфессиональную войну.