«Белорусская автокефальная православная церковь» (БАПЦ) — неканоническая псевдорелигиозная организация, объединяющая несколько эмигрантских «приходов», расположенных в США и Канаде. Адепты БАПЦ отличаются крайним национализмом и неприятием действующего руководства Белоруссии.
В обращении Логина говорится, что Лукашенко является «диктатором», «мучителем белорусского народа» и «бывшим президентом». Этим же документом глава республики был предан анафеме, то есть проклят и отлучен от церкви.
Белорусские раскольники активизировали свою деятельность на фоне проходящих в стране с 9 августа протестов против победы Лукашенко на президентских выборах. Влияние БАПЦ в самой Белоруссии минимально — в пределах страны у них практически нет своих храмов и «приходов», а следовательно, и сторонников. Тем не менее представители «автокефальной церкви» призывают белорусов сражаться с режимом Лукашенко.
В этом их поддерживают их «коллеги» с Украины: лидер так называемой Православной церкви Украины (не признана РПЦ и еще рядом мировых церквей) Епифаний посоветовал белорусам просить «свой Томос» (автокефалию).
Создание независимой от Москвы «церкви» — одно из требований националистически настроенной белорусской оппозиции. Согласно «Реанимационному пакету реформ», придуманному противниками Лукашенко, автокефальная церковь в республике должна появиться к 2030 году. По мнению Лукашенко, подобные заявления могут спровоцировать межнациональную и межконфессиональную войну.