Мэрия российской столицы требует признать самостроем «музыкальный театр» певицы Наташи Королевой, который располагается по адресу улица Мосфильмовская, 70. Вот только на деле никакого театра у Королевой нет, сообщает Telegram-канал Mash 23 ноября

Местные жители по указанному адресу ни разу не видели ни погрузку реквизита, ни зрителей, идущих на представление, зато соседи «театра» хорошо знают, что в помещении располагается салон красоты. Сначала им руководила сама Королева, позже сдала квадратные метры в аренду, но статус салона при этом не изменился.

Королевой напомнили, кто на самом деле унизил ее семью © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Во всех хитросплетениях истории предстоит разобраться суду. Мэрия Москвы требует вернуть в ведение города помещение певицы с пристройкой и подземный этаж здания.

Летом 2020 года певица показывала свой салон красоты, но заявила, что от этой работы придется отказаться, так как «бизнес умер».