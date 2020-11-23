Местные жители по указанному адресу ни разу не видели ни погрузку реквизита, ни зрителей, идущих на представление, зато соседи «театра» хорошо знают, что в помещении располагается салон красоты. Сначала им руководила сама Королева, позже сдала квадратные метры в аренду, но статус салона при этом не изменился.
Примечательно, что по документам Королева оформила помещение как музыкальный театр, а разрешительных документов на дополнительную постройку у певицы вообще нет, сообщают СМИ. Они же уточняют, что на данный момент «театром» владеет компания «Донстрой».
Во всех хитросплетениях истории предстоит разобраться суду. Мэрия Москвы требует вернуть в ведение города помещение певицы с пристройкой и подземный этаж здания.
Летом 2020 года певица показывала свой салон красоты, но заявила, что от этой работы придется отказаться, так как «бизнес умер».