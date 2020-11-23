Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в программе российской журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» на YouTube от 23 ноября рассказал, почему согласился дать ей интервью

Царев рассказал, как Андрей Богдан стал главой Офиса президента © Facebook, Андрей Богдан | Facebook, Андрей Богдан | Перейти в фотобанк

«Ты известнейший журналист все-таки страны-агрессора, которая напала на мою страну, и у нас идет война на территории Украины. Мы где-то в похожей ситуации: все, что скажешь ты, и все, что я скажу, может быть для народов наших стран очень чувствительными элементами. Поэтому я не могу тебе сказать про Владимира Александровича [Зеленского] ничего плохого. Вот когда я даю интервью [украинскому журналисту Дмитрию] Гордону, я его могу критиковать на чем свет стоит, но тебе (не тебе лично, а представителю России) я его могу только хвалить», — сказал Богдан.

Он добавил, что встретился с Собчак, несмотря на позицию своих SMM-щиков.

«Потому что если мы не будем общаться, то никакого мира никогда и не будет. Если не идти друг другу навстречу, то это будет вечная война. Есть же примеры столетней войны, да? И очень бы не хотелось», — добавил он.