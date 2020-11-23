Приходько показала «бандеровскую» татуировку — фото

Киевская певица Анастасия Приходько рассказала поклонникам о своих татуировках, которых у звезды уже очень много. В их числе — герб Украины, его певица носит под сердцем. Подробностями рисунка по телу исполнительница поделилась на днях в своем Instagram

По словам Приходько, каждая татуировка должна нести смысл, поэтому на ее теле нет ни одного случайного рисунка. Так, например, на левой руке певицы изображена сова — как символ мудрого хищника, очень похожего на саму исполнительницу.

«Под сердцем у меня герб Украины в красно-черных тонах — здесь смысл ясен, также для меня это символ дома!» — написала Приходько.

Красно-черные цвета считаются символикой Правого сектора*, именно в этой гамме выполнен флаг этой запрещенной на территории РФ националистической организации. Так же красно-черное знамя считается символикой бандеровцев.

Анастасия Приходько — украинская певица, принявшая участие в российском шоу «Фабрика звезд-7», в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году певица заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.

*Деятельность организации запрещена в РФ