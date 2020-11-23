Приходько показала «бандеровскую» татуировку — фото

По словам Приходько, каждая татуировка должна нести смысл, поэтому на ее теле нет ни одного случайного рисунка. Так, например, на левой руке певицы изображена сова — как символ мудрого хищника, очень похожего на саму исполнительницу.
На правой ключице — надпись «Я добьюсь всего, чего я хочу», как главный мотиватор, еще на руках — даты рождения и имена детей. Есть и другие татуировки.
«Под сердцем у меня герб Украины в красно-черных тонах — здесь смысл ясен, также для меня это символ дома!» — написала Приходько.
Красно-черные цвета считаются символикой Правого сектора*, именно в этой гамме выполнен флаг этой запрещенной на территории РФ националистической организации. Так же красно-черное знамя считается символикой бандеровцев.
Анастасия Приходько — украинская певица, принявшая участие в российском шоу «Фабрика звезд-7», в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».
В 2018 году певица заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.
*Деятельность организации запрещена в РФ