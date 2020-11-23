«Выходные были тяжелыми»: Ермак рассказал о борьбе с коронавирусом в элитной больнице
«Выходные были тяжелыми»: Ермак рассказал о борьбе с коронавирусом в элитной больнице
© пресс-служба президента Украины
«Коронавирус позади — тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!» — написал он.

Ранее сообщалось, что повторный тест президента Украины Владимира Зеленского показал положительный результат. Он продолжает лечиться в клинике «Феофания».

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 11 тыс. украинцев. Антирекорд по числу заражений в сутки составил почти 15 тыс. человек. С 14 ноября на Украине из-за роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. 

 