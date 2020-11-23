«Коронавирус позади — тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!» — написал он.
Ранее сообщалось, что повторный тест президента Украины Владимира Зеленского показал положительный результат. Он продолжает лечиться в клинике «Феофания».
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 11 тыс. украинцев. Антирекорд по числу заражений в сутки составил почти 15 тыс. человек. С 14 ноября на Украине из-за роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.