Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом 23 ноября он сообщил в Facebook

«Выходные были тяжелыми»: Ермак рассказал о борьбе с коронавирусом в элитной больнице © пресс-служба президента Украины

Ранее сообщалось, что повторный тест президента Украины Владимира Зеленского показал положительный результат. Он продолжает лечиться в клинике «Феофания».

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 11 тыс. украинцев. Антирекорд по числу заражений в сутки составил почти 15 тыс. человек. С 14 ноября на Украине из-за роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.