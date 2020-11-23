Неизвестные в Днепре возле избирательных участков прокалывали шины автомобилей. Об этом 22 ноября сообщило местное издание «Днепр оперативный»

Выборы, скандалы, распилы. Обзор политических событий на Украине 13-20 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Их бросились догонять женщины, которые были во втором авто. Неизвестные, добежав до предположительно своего авто, достали оружие, выстрелили два раза в воздух и поехали в сторону Донецкого шоссе. В это же время неравнодушный днепрянин, который стал свидетелем инцидента, на своем авто погнался за неизвестными, но недалеко от Обуховки потерял их из поля зрения», — говорится в сообщении.

Полиция остановила машину. В салоне был только водитель. В автомобиле нашли около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы.

Накануне на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.

Согласно экзитполу Центра социологических и маркетинговых исследований «Социс», во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов. Он набрал 78,75% голосов избирателей, а его соперник Загид Краснов — 18,25%.