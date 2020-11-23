Инцидент произошел возле одной из школ. Водитель ждал пассажиров и увидел, как неизвестные начали прокалывать колеса припаркованным рядом автомобилям. После того как злоумышленникам сделали замечание, они пытались скрыться.
«Их бросились догонять женщины, которые были во втором авто. Неизвестные, добежав до предположительно своего авто, достали оружие, выстрелили два раза в воздух и поехали в сторону Донецкого шоссе. В это же время неравнодушный днепрянин, который стал свидетелем инцидента, на своем авто погнался за неизвестными, но недалеко от Обуховки потерял их из поля зрения», — говорится в сообщении.
Полиция остановила машину. В салоне был только водитель. В автомобиле нашли около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы.
Накануне на Украине прошел второй этап второго тура местных выборов. В ряде населенных пунктов второй тур прошел 15 ноября. В первом туре выборов 25 октября явка составила 36,88%. Во втором туре в тех городах, где его проводили 15 ноября, явка составляла 24%.
Согласно экзитполу Центра социологических и маркетинговых исследований «Социс», во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий глава города Борис Филатов. Он набрал 78,75% голосов избирателей, а его соперник Загид Краснов — 18,25%.