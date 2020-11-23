Украинское издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га» выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием. Об этом 22 ноября в Facebook написал украинский издатель и книжный дизайнер Илья Стронговский

Отмечается, что в книге под названием «Подросткам о главном» среди факторов возникновения гомосексуальности называют «неправильно ориентированное семейное воспитание» и «влияние массмедиа». Внучку Софии Ротару обвинили в пропаганде ЛГБТ

«Возникновение страсти к своему полу может быть вызвано различными факторами: неправильно ориентированным семейным воспитанием, проблемами в общении с родителями, собственными комплексами, страхами, косвенным или прямым воздействием массмедиа», — цитирует Стронговский.

Также отмечается, что глава издательства Иван Малкович выразил уверенность в квалификации авторов и заявил, что Стронговский вырвал кусок из контекста. По его словам, в книге вопросу гомосексуализма посвящены восемь страниц. При этом ЛГБТ-сообщество Украины и сочувствующие уже выразили свое недоумение подобным изданием.

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