Отмечается, что в книге под названием «Подросткам о главном» среди факторов возникновения гомосексуальности называют «неправильно ориентированное семейное воспитание» и «влияние массмедиа».
«Возникновение страсти к своему полу может быть вызвано различными факторами: неправильно ориентированным семейным воспитанием, проблемами в общении с родителями, собственными комплексами, страхами, косвенным или прямым воздействием массмедиа», — цитирует Стронговский.
Также отмечается, что глава издательства Иван Малкович выразил уверенность в квалификации авторов и заявил, что Стронговский вырвал кусок из контекста. По его словам, в книге вопросу гомосексуализма посвящены восемь страниц. При этом ЛГБТ-сообщество Украины и сочувствующие уже выразили свое недоумение подобным изданием.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в стране зарегистрировали первый однополый договор. Официальными партнерами стали две девушки — тату-мастер и кондитер из Киева.