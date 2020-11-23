Экс-участница украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева попала в скандал из-за клипа на свою первую сольную песню Gorit. Причиной стал выбор в качестве локации съемки моста на улице Институтской в Киеве, написал УНИАН 22 ноября

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«Танцы на костях расстрелянных в 2014 году», «Циничная ватница, лучшего места накануне годовщины майдана не было в Киеве?», «Лучшей локации для клипа в Киеве, чем Институтская, где Небесную сотню убили, нет?! Дно полное…», «Танцы на костях Небесной сотни накануне годовщины майдана», — цитирует комментарии пользователе УНИАН.

«Небесная сотня» — сто с лишним человек, которые погибли на майдане в 2014 году, в основном от пуль снайперов. Через 5 лет несколько граждан Грузии признались, что именно они расстреляли протестующих. По их словам, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от депутата Верховной Рады Украины Сергея Пашинского.