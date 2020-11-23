В декабре 2020 года на Землю может упасть крупный метеорит или астероид, способный уничтожить человеческую цивилизацию. Об этом 23 ноября сообщил украинский астролог Влад Росс, передает glavred.info

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«Этот "холодильник" до нас все-таки не долетит, а если и долетит, то сгорит в атмосфере, превратившись в какой-нибудь Чебаркульский метеорит, не более того. Однако в декабре Земле грозит реальная опасность, особенно вблизи "пяти двоек", когда Юпитер и Сатурн соединятся в зодиакальном знаке Водолея. А Водолей указывает на большие катаклизмы, глобальные перемены, разрушение старого мира и создание нового», — отметил Росс.

Наиболее опасной датой он считает день «пяти двоек», то есть 22 декабря 2020 года.

«Именно вблизи этого дня к Земле подлетит астероид со стороны Солнца, благодаря чему он пока что остается невидимым для нас. Есть большой риск, что он упадет на землю и разрушит до основания Америку», — предостерег Росс.

Астролог порекомендовал всем в декабре держаться подальше от океанов, особенно — от Атлантического, куда с наибольшей вероятностью упадет астероид, чем вызовет огромные цунами.