По его словам, изначально 2020 год обещал быть «годом астероидов». Так, в апреле с Землей сблизился астероид размером с Эверест, в ноябре предостерегали о приближении к нашей планете астероида «размером с холодильник».
«Этот "холодильник" до нас все-таки не долетит, а если и долетит, то сгорит в атмосфере, превратившись в какой-нибудь Чебаркульский метеорит, не более того. Однако в декабре Земле грозит реальная опасность, особенно вблизи "пяти двоек", когда Юпитер и Сатурн соединятся в зодиакальном знаке Водолея. А Водолей указывает на большие катаклизмы, глобальные перемены, разрушение старого мира и создание нового», — отметил Росс.
Наиболее опасной датой он считает день «пяти двоек», то есть 22 декабря 2020 года.
«Именно вблизи этого дня к Земле подлетит астероид со стороны Солнца, благодаря чему он пока что остается невидимым для нас. Есть большой риск, что он упадет на землю и разрушит до основания Америку», — предостерег Росс.
Астролог порекомендовал всем в декабре держаться подальше от океанов, особенно — от Атлантического, куда с наибольшей вероятностью упадет астероид, чем вызовет огромные цунами.