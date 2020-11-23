Российского продюсера Максима Фадеева внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, по представлению Службы безопасности страны. Об этом 23 ноября сообщает «Бульвар Гордона» со ссылкой на Министерство культуры молодежи и спорта Украины

Гребенщикову запретили въезд на Украину © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«11 ноября в министерство поступило письмо СБУ о включении в перечень гражданина РФ Максима Фадеева. Процедура осуществляется автоматически, полномочиями решать, "включать" или "не включать" в списки, министерство не наделено», — прокомментировали в пресс-службе Министерства культуры.

В мае 2020 года СБУ запретила Фадееву въезд в Украину. Причиной стало посещение артистом Крыма в 2016 году без разрешения на то от властей Украины.