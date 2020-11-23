В сообщении ведомства говорится, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины пополняет список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, на основании таких структур, как Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
«11 ноября в министерство поступило письмо СБУ о включении в перечень гражданина РФ Максима Фадеева. Процедура осуществляется автоматически, полномочиями решать, "включать" или "не включать" в списки, министерство не наделено», — прокомментировали в пресс-службе Министерства культуры.
В мае 2020 года СБУ запретила Фадееву въезд в Украину. Причиной стало посещение артистом Крыма в 2016 году без разрешения на то от властей Украины.