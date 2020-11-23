На набережной Бруклина 650 тел умерших оставили в холодильниках «передвижных моргов».
По данным Управления старшего судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, многие из тел принадлежат людям, чьи семьи пока не удалось найти, или же чьи родственники не могут позволить себе надлежащее захоронение. Чиновники отметили, что пока не удается связаться с родственниками около 230 умерших.
Впервые грузовики-рефрижераторы для вывоза тел умерших от COVID-19 и прицепы с холодильными установками были замечены в Нью-Йорке в конце марта. Чиновники тогда предполагали, что ситуация может ухудшиться, и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит.