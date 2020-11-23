Протестующие требуют, чтобы их «оставили в покое и дали право зарабатывать на жизнь, на лечение, на воспитание детей». Они призвали Кабмин и Верховную Раду услышать их, в противном случае пригрозили «дать такой посыл», который власти никогда не забудут.
Люди также пообещали в понедельник никого не пускать на дороге, в том числе на рынок. При этом работники рынка пропускают машины скорой и пожарной помощи.
Протестующие намеревались пробыть на дороге до утра, а в понедельник отправиться пикетировать Одесскую госадминистрацию.
На Украине ввели карантин выходного дня, гражданам запретили выходить из дома без особой надобности. Малый бизнес и мэры ряда городов выступили против меры.