Работники одесского рынка «Седьмой километр», перекрывшие 22 ноября дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантинных ограничений выходного дня, решили остаться ночевать на трассе. Об этом сообщило издание «Думская»

Протестующие против карантина перекрыли дорогу под Одессой © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Люди также пообещали в понедельник никого не пускать на дороге, в том числе на рынок. При этом работники рынка пропускают машины скорой и пожарной помощи.

Протестующие намеревались пробыть на дороге до утра, а в понедельник отправиться пикетировать Одесскую госадминистрацию.

На Украине ввели карантин выходного дня, гражданам запретили выходить из дома без особой надобности. Малый бизнес и мэры ряда городов выступили против меры.