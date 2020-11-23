Действующие мэры Львова, Днепра и Черкасс лидируют во втором туре выборов градоначальников, который прошел на Украине в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные экзитполов

Выборы, скандалы, распилы. Обзор политических событий на Украине 13-20 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Борис Филатов. Он набрал 78,75% голосов избирателей, а его соперник Загид Краснов - 18,25%.

Во Львове лидирует действующий мэр Андрей Садовой. По данным экзитпола, проведенного по заказу телеканала «Украина 24» и программы «Свобода слова Савика Шустера», Садовой получает поддержку 62,8% избирателей, а его оппонент, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Олег Синютка — 37,2%.

В Черкассах также побеждает действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии «За будущее». По данным экзитпола, он набрал 54,25% голосов, его оппонент Виктор Евпак — 45,75% голосов.

Во втором туре выборов мэра Славянска Донецкой области побеждает действующий мэр Вадим Лях, который получил 58,8% голосов избирателей. Его оппонент Павел Придворов набрал 41,2% голосов.

Второй тур выборов мэров проходил в 11 городах Украины: Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах. Всего в этом голосовании могли принять участие более 2,75 млн избирателей. Кроме того, в 15 регионах также проходил второй тур выборов депутатов 47 местных советов в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тысяч. В голосовании, которое проходило на 86 избирательных участках, в общей сложности могли принять участие около 43 тыс. избирателей.