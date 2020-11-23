«Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным», — заявил Макей.
Министр отметил, что Россия является для республики стратегическим союзником и главным партнером.
«И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись», — подчеркнул Макей.