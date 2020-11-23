Связи между Минском и Москвой были бы еще крепче без споров по нефти и газу. Об этом 22 ноября заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1»

«Решим свою судьбу сами». Глава МИД Белоруссии Макей сказал, к чему приведут западные санкции © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Министр отметил, что Россия является для республики стратегическим союзником и главным партнером.

«И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается, наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись», — подчеркнул Макей.