Белоруссия включит представителей руководства Евросоюза в свои расширенные санкционные списки. Об этом 22 ноября заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1»

Белоруссия придумала, как ответить на санкции ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr

Он уточнил, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с Белоруссией. В связи с этим Минск также приостанавливает диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека до тех пор, пока ЕС «не примет решение об изменении политики».

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что основной курс внешней политики Белоруссии будет сосредоточен на России, которая является «главным стратегическом союзником и главным партнером».

При этом отказываться от других направлений Минск пока не собирается, так как более 50% белорусского экспорта поставляется в страны ЕС и другие государства дальнего зарубежья, добавил Макей.

Евросоюз не признал итоги выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике не прекращаются массовые протесты.

В начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников. 6 ноября Брюссель применил рестрикции против президента Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на поездки. В США поддержали данную меру. Кроме того, санкции против 13 официальных лиц Белоруссии ввело правительство Канады.

17 ноября стало известно, что Белоруссия зеркально дополнила свой ответный санкционный список по каждой из стран Евросоюза и по Канаде.