Так называемая революция достоинства 2013-2014 годов на Евромайдане в Киеве была банальной политтехнологией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый украинский журналист Руслан Коцаба

Руслан Коцаба: Майдану может радоваться лишь тот, кто прорвался к кормушке © Facebook, Руслан Коцаба Руслана Коцабы, семь лет назад он освещал события на майдане как журналист и поддерживал протестующих, как и большинство его друзей и земляков из Галичины.

«Сегодня я вижу, к чему привел Майдан, и я убедился, что это была банальная политтехнология. И страна, в которой совершается эта банальная политтехнология, неминуемо теряет территории. Об этом свидетельствует пример Грузии и Армении, где тоже были цветные революции. Это все приводит к тому, что теряется суверенитет и усиливается зависимость от так называемых спонсоров — от «коллективного Запада», — признался собеседник издания.

Руслан Коцаба поделился, что много размышлял о событиях на майдане, когда сидел в тюрьме.

«Конечно, у народа должна быть возможность напрямую предпринимать какие-то действия, когда власть самоустраняется. Но не должно быть так, чтобы эти процессы возглавляли миллионеры, чтобы стать миллиардерами, которые воспринимают власть как кормушку.

Если сравнивать государство со свинарником, то есть свиньи, которые едят (это власть), а есть свиньи, которым не хватает, и они начинают визжать (это оппозиция)», — сказал он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Журналист Руслан Коцаба в январе 2015 года выступил с призывами бойкотировать четвертую волну мобилизации на Украине. В мае 2016 года суд признал Коцабу виновным в препятствовании законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период и приговорил его к 3,5 годам заключения. Апелляционный суд оправдал журналиста в июле того же года.