Просоюзные гражданские силы сейчас самый мощный политический тренд в стране, который стремительно набирает вес, перехватывая инициативу даже у прозападной группы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров белорусской партии «Союз» Сергей Лущ

Преобладающая часть выступающих за реформы белорусов являются сторонниками Русского мира, у которых на момент выборов не было своей партии и своего кандидата, утверждает собеседник издания.

«Они ведь шли в протест не за бчб символику. Ее им подсунули позже. Эти люди просто хотели реформ. Теперь, когда появился «Союз», все стало на свои места. К нам каждый день переходят активисты из разных оппозиционных штабов и выясняется, что они тоже за русский язык и русскую культуру, что их деды воевали против фашизма. И, поверьте, это не единичные случаи. Сейчас очень важно осознать, что белорусское общество не делится на тех, кто за власть, и тех, кто против, как это подают тихановцы. Мы будем бороться за каждого белоруса», — сказал политик.

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Безпалько назвал партию «Союз» имитацией пророссийских сил в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.