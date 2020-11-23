Белорусское руководство вынуждено продолжать эксплуатировать риторику многовекторности потому, что в противном случае придется выходить на подписание дорожных карт по Союзному государству, к чему Лукашенко не готов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров белорусской партии «Союз» Сергей Лущ

Политолог рассказал, на каких условиях Белоруссия может сотрудничать с ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Да и Запад, опасающийся полного ухода Беларуси в сферу России, оставляет для Минска диалоговый коридор, хоть и очень узкий. Практического наполнения этот коридор не имеет, но белорусско-российскую интеграцию сдерживает», — утверждает Сергей Лущ.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.