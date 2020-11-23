В отличие от ситуации полугодовой давности, отношение Запада к Минску изменилось коренным образом и не в лучшую сторону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров белорусской партии «Союз» Сергей Лущ

«Глава Беларуси стал категорически токсичен для западного политического истеблишмента, и чтобы восстановить прежний уровень отношений, который без того нельзя было назвать конструктивным, Лукашенко пришлось бы продемонстрировать широкие гарантии своей расположенности к диалогу, что вряд ли возможно», — считает политик.

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«Богатенькие»: власти Минска готовят «зачистку» протестных спальных районов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.