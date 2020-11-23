Всебелорусское народное собрание ничего не сможет дать для проведения реальной конституционной реформы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Евгений Константинов

Сергей Лущ: Реформаторски настроенные белорусы в большинстве своем за Русский мир © из личного архива Сергея Луща Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании, запланированном на конец января-начало февраля.

По словам политолога, это обычный съезд чиновников и идеологов, перед которыми Лукашенко зачитывает то, что задумал осуществить в ближайшее время. Поэтому не стоит рассчитывать на какие-то дискуссии, обсуждения положений Конституции по пунктам.

«В Беларуси все государственные собрания проходят по одному сценарию: нижестоящие молча внимают вышестоящему. Разумеется, уже накануне собрания все будет решено до деталей. Роль подобных мероприятий — пускать пыль в глаза, хотя все прекрасно понимают, что подобный фарс способен обмануть разве что самую недалекую публику», — утверждает Евгений Константинов.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.