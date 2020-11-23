Для воздействия на Россию администрация нового президента США Джо Байдена может использовать разморозку конфликта в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Украина просит от администрации Байдена больше внимания. Дождется ли? © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Поэтому, возможно, это неоднозначный прогноз, администрация Байдена в рамках политики по эскалации обстановки в восточно-европейском регионе российских границ спровоцирует Украину на разморозку боевых действий на Донецком и Луганском направлении. По тому образцу, по которому действовал Саакашвили в Южной Осетии в 2008 году», — считает эксперт.

Этакой сценарий развития событий, побудит Россию оказать разные формы поддержки ДНР и ЛНР. По словам Александра Шпаковского, пример успешной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе серьезным образом вдохновляет определенную часть политического класса Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.