По его словам, непризнанные республики в Донецке и Луганске — это и фактор внутрироссийской политики. Многие люди на территории этих образований имеют российское гражданство, и, конечно, Россия эти республики бросить не может.
«Поэтому, возможно, это неоднозначный прогноз, администрация Байдена в рамках политики по эскалации обстановки в восточно-европейском регионе российских границ спровоцирует Украину на разморозку боевых действий на Донецком и Луганском направлении. По тому образцу, по которому действовал Саакашвили в Южной Осетии в 2008 году», — считает эксперт.
Этакой сценарий развития событий, побудит Россию оказать разные формы поддержки ДНР и ЛНР. По словам Александра Шпаковского, пример успешной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе серьезным образом вдохновляет определенную часть политического класса Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.