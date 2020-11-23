Не Минск является инициатором конфликтогенности в отношениях с американцами. Однако геополитика, интересы США в Восточной Европе заставляют Вашингтон действовать определенным образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский, отвечая на вопрос

Эксперт ответил на вопрос, каких шагов следует ждать от администрации Джо Байдена, который ранее выступал с антироссийскими заявлениями и призывал ужесточить санкции против окружения Лукашенко, на белорусском направлении.

«Им хотелось бы получить в Белоруссии как минимум зону нестабильности, в которую Россия была бы вынуждена инвестировать для поддержания безопасности, а как максимум установить в Белоруссии лояльное марионеточное правительство и включить нашу страну в санационный кордон, так называемый ошейник, который образуют Литва, Польша и Украина, окружающие Россию с Запада», — считает эксперт.

Полностью интервью можно почитать здесь.

«Не Байден и не Трамп»: Кость Бондаренко рассказал, кто будет править США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.