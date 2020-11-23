Россия хотела бы сохранить монополию на поставки энергоресурсов в Белоруссию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории.

Всеволод Шимов считает, что нефтегазовый рычаг остается единственным инструментом воздействия Москвы на официальный Минск.

«Вместе с тем нужно понимать, что ни Казахстан, ни Туркмения не будут предоставлять Белоруссии никаких политически мотивированных льгот и скидок на свои энергоресурсы, так что любые альтернативные поставки в итоге окажутся дороже российских», — считает Всеволод Шимов.

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Безпалько: Гибель белорусского оппозиционера была неизбежна © Владимир Трефилов Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.