Президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему психологически не готов к транзиту власти, поэтому он постарается ограничиться сугубо косметическими реформами, ничего принципиально не меняя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

«Что касается многовекторности, то она также рассматривается им как механизм удержания власти, поскольку позволяет не допустить чрезмерного усиления влияния того или иного внешнего центра силы. Следует признать, что многовекторному курсу благоприятствует и нынешняя внешнеполитическая конъюнктура», — сказал собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.