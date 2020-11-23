По его словам, подобные заявления — альтернативное видение того, как можно разрешить без войны приднестровский конфликт.
«Сама идея быстрого обогащения Молдовы утопична, но правые никак не могут от него отказаться. Это единственный вариант, который они могут предложить и Приднестровью, и международным посредникам. Им остается только мечтать. Роста уровня жизни не происходит, а конфликт остаётся», — рассказал Корнел Чуря.
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Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.
После вооруженного конфликта Кишинев утратил контроль над Приднестровьем. С 1992 года в регионе находятся российские миротворцы. В настоящее время службу в зоне конфликта несут 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы дислоцированы на 15 стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.