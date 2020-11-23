Слова Майи Санду о том, что уровень жизни в Молдавии повысится настолько, что жители Приднестровья сами потянутся к Кишиневу, - типичный дискурс политиков правого толка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

Выдрин рассказал, как Санду расколет Молдавию © кадр из видео Украина.ру

«Сама идея быстрого обогащения Молдовы утопична, но правые никак не могут от него отказаться. Это единственный вариант, который они могут предложить и Приднестровью, и международным посредникам. Им остается только мечтать. Роста уровня жизни не происходит, а конфликт остаётся», — рассказал Корнел Чуря.

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Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.

После вооруженного конфликта Кишинев утратил контроль над Приднестровьем. С 1992 года в регионе находятся российские миротворцы. В настоящее время службу в зоне конфликта несут 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы дислоцированы на 15 стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.