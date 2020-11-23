Майя Санду еще находится в процессе кристаллизации своей точки зрения в вопросе Приднестровья. Приднестровье — не её конёк. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

Ищенко VLOG: Санду попытается ликвидировать Приднестровье?

«Позиция всех молдавских президентов (за исключением Додона), состояла в том, чтобы постепенно выдворить российских миротворцев. Но никто не говорил, когда именно это случится. Здесь позволялась определенная двусмысленность», — сказал эксперт.

Тем не менее официальная позиция Республики Молдова заключается в том, что со временем российские миротворцы должны уйти, и что желательно было бы их заменить на международную миссию. Это состыковывается с позицией об интернационализации конфликта, считает Корнел Чуря.

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Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.

После вооруженного конфликта Кишинев утратил контроль над Приднестровьем. С 1992 года в регионе находятся российские миротворцы. В настоящее время службу в зоне конфликта несут 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы дислоцированы на 15 стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.