Победу экс-премьер-министра Майи Санду на выборах президента Молдавии можно назвать тактическим проигрышем Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал молдавский политолог Корнел Чуря

Выдрин рассказал, как Санду расколет Молдавию © кадр из видео Украина.ру Игорю Додону как надо. И в этом смысле итоги выборов можно назвать поражением.

«Напомню, что на этих выборах пророссийские кандидаты (я имею в виду Рената Усатого), поддержали не Додона, а Санду. Понятно, что между ними есть разногласия. Но когда один пророссийский кандидат воюет с другим пророссийским кандидатом, и из-за этого Додон проигрывает, мне кажется, что в этом есть и недальновидность политиков в Кремле», — рассказал эксперт.

В Кремле не было координации в отношении пророссийских политиков Молдавии, считает собеседник издания.

«Более того, я вижу, что в Москве многие радуются поражению Додона (например, политолог Алексей Мартынов, и Жириновский как-то пренебрежительно относятся к нашему президенту и восхваляют Усатого). Ощущение такое, что в России есть противоречия в вопросе поддержки кандидатов, и это сказалось на результате. Не было единства», — добавил Корнел Чуря.

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Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. По предварительным данным ЦИК, Санду получила 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон — 42,28%. Срок его полномочий истекает 23 декабря.