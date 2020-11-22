Сотрудники МВД Белоруссии задержали порядка 200 участников несанкционированных маршей оппозиции в Минске. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Как сообщалось ранее, для разгона манифестантов белорусская милиция применила спецсредства.

«Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, группы граждан выходили на проезжую часть в районе "Каменная горка", улицы Калиновского, улицы Голубева и других местах, блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части»,- говорится в сообщении.

Абзалов назвал союзника Лукашенко в борьбе с массовыми протестами © REUTERS, Stringer

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.