Третья волна пандемии коронавируса придет в Европу в начале следующего года. Об этом рассказал специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, передает Sputnik Беларусь

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 22 ноября

«Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну», — сказал представитель ВОЗ.

Сейчас Европа должна взять вирус под контроль, не прибегая при этом к режиму полной изоляции, за который приходится платить высокую цену.

По данным Университета Джона Хопкинса число зараженных коронавирусом превысило 58,1 млн человек. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 1,3 млн, выздоровели — 37,2 млн.

На Украине за сутки зафиксировали 12 079 случаев заболевания коронавирусом, умерли ещё 138 пациентов, 4604 выздоровели.