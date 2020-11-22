Формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости

Украина просит от администрации Байдена больше внимания. Дождется ли? © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений», — объяснил российский лидер.

По данным американских СМИ, победу на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября, одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.