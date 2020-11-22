Российский президент объяснил, почему до сих пор не поздравил кандидата от демократической партии Джо Байдена с победой на выборах
«Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений», — объяснил российский лидер.
По данным американских СМИ, победу на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября, одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.