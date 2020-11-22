В Днепре, Славянске и Николаеве явку во втором туре местных выборов решили повысить при помощи розыгрышей подарков. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщило издание «Страна»

Западная Украина с 16 по 20 ноября: Львов, Ужгород и Ровно готовятся ко второму туру выборов, Подолье - к смене губернатора, а рестораторы снялись без штанов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк пообещали бесплатно подвозить к месту голосования, а в 20:30 запланирован розыгрыш призов. Чтобы принять участие, необходимо сделать селфи на избирательном участке, при этом снаружи, а не внутри.

В Славянске же избирателей призывали фотографироваться на фоне избирательных урн. Объявившая о конкурсе компания пообещала подарить победителю iPhone 12.

Ближе к полудню конкурс объявили и в Николаеве.

В настоящее время в 11 украинских городах проходят вторые туры местных выборов — украинцы выбирают мэров.