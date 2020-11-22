В Днепре избирателей пообещали бесплатно подвозить к месту голосования, а в 20:30 запланирован розыгрыш призов. Чтобы принять участие, необходимо сделать селфи на избирательном участке, при этом снаружи, а не внутри.
В Славянске же избирателей призывали фотографироваться на фоне избирательных урн. Объявившая о конкурсе компания пообещала подарить победителю iPhone 12.
Ближе к полудню конкурс объявили и в Николаеве.
В настоящее время в 11 украинских городах проходят вторые туры местных выборов — украинцы выбирают мэров.