В районе Каменной Горки в Минске правоохранители применили спецсредства для разгона протестующих. Соответствующее видео в воскресенье, 22 ноября, на своем YouTube-канале опубликовал портал Tut.by

На видео слышны хлопки и виден дым.

Также сообщается, что силовики применяли спецсредства на проспекте Газеты «Правда».

«Народный трибунал» Тихановской. Удастся ли белорусской оппозиции остановить угасание протестов? © AFP, Gints Ivuskans

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.