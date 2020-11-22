На видео слышны хлопки и виден дым.
Также сообщается, что силовики применяли спецсредства на проспекте Газеты «Правда».
Ранее стало известно, что в центр Минска перед началом очередной акции протеста была стянута спецтехника. Также сообщается, что в городе наблюдаются проблемы со связью и закрыты несколько станций метро.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.