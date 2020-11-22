На видео слышны хлопки и виден дым.

Также сообщается, что силовики применяли спецсредства на проспекте Газеты «Правда».

«Народный трибунал» Тихановской. Удастся ли белорусской оппозиции остановить угасание протестов?
«Народный трибунал» Тихановской. Удастся ли белорусской оппозиции остановить угасание протестов?
© AFP, Gints Ivuskans
Ранее стало известно, что в центр Минска перед началом очередной акции протеста была стянута спецтехника. Также сообщается, что в городе наблюдаются проблемы со связью и закрыты несколько станций метро.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

 