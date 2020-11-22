«В старшей школе я увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, а позже — юристом-международником», — рассказал Николаенко.
Работать в дипломатической сфере он начал в 2008 году, когда прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.
После возвращения в Киев Николаенко занимался такими регионами, как Северная Африка и Ближний Восток.
«Дальше профессиональный путь повел меня в сферу многосторонней дипломатии. Следующие пять лет мне выпала возможность работать представителем постоянного представительства Украины при ООН», — рассказал он.
На посту спикера МИД Николаенко сменил Екатерину Зеленко, которая была назначена послом Украины в Сингапуре.