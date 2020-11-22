Новым официальным представителем Министерства иностранных дел Украины стал Олег Николаенко. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщила на странице в Facebook пресс-служба ведомства

«В старшей школе я увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, а позже — юристом-международником», — рассказал Николаенко.

Симуляция процеса. Зачем глава МИД Украины Кулеба и глава Офиса президента Ермак отправились в тур по Европе © REUTERS, Fabrizio Bensch/Pool

После возвращения в Киев Николаенко занимался такими регионами, как Северная Африка и Ближний Восток.

«Дальше профессиональный путь повел меня в сферу многосторонней дипломатии. Следующие пять лет мне выпала возможность работать представителем постоянного представительства Украины при ООН», — рассказал он.

На посту спикера МИД Николаенко сменил Екатерину Зеленко, которая была назначена послом Украины в Сингапуре.