Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Офиса президента

«Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины», — процитировала Милованова пресс-служба.

Тимофей Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности «экономическая теория» в 1999 году. В 2004 году получил научную степень доктора философии по экономике (PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон, США).

Мы не пашем и не сеем. Украинский министр Милованов открыл для себя Украину © Facebook, Тимофей Милованов

7 июля 2016 года Верховная Рада Украины избрала Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016-го он был заместителем председателя Совета.

С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.