В 2014 году высшее руководство Украины запретило войскам оказывать вооруженное сопротивление воссоединению Крыма с Россией. Об этом говорится в письме, которое бывшие руководители Вооруженных сил Украины направили президенту Владимиру Зеленскому. Его 20 ноября на странице в Facebook опубликовал бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана

Замана занимал должность руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. С 22 февраля по июнь 2014-го он был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны.

В феврале 2019 года генерал был задержан по подозрению в госизмене. В том же году его данные внесли в базу «Миротворца» как «агента влияния России в Украине».

По версии следствия, он, будучи начальником Генштаба, совместно с Виктором Януковичем и его министрами, «осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ, во время которого необоснованно сокращалась численность, расформировывались отдельные воинские соединения, намеренно менялись места их дислокации для предотвращения осуществления своевременного реагирования на угрозы военного характера. Совершение таких действий на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привело к аннексии полуострова Российской Федерацией».

Крым Украине не нужен. О чем свидетельствует позиция Зеленского по пресной воде для полуострова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк письме обвинения в адрес Заманы опровергаются. Его подписали генералы армии Кузьмук, Свида, генерал-полковники Лопата, Стеценко, Можаровский, Попко, генерал-лейтенанты Нуруллин, Забродский и вице-адмирал Гайдук.

В документе утверждается, что Замана во время руководства Генштабом действовал в рамках законов Украины, решений правительства, СНБО и указов президента, которыми была утверждена стратегия реформы Вооруженных сил Украины до 2017 года.

По словам авторов письма, эта реформа никак не повлияла на ситуацию в Крыму, а руководство страны попросту запретило давать отпор РФ.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.