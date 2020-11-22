Городской центр по контролю и профилактике заболеваний 21 ноября проводил проверку импортированных продуктов холодильной цепи в городке Шатянь.
«Образцы, взятые с внешних упаковок партии импортированных из Аргентины куриных крылышек и партии импортированных из России замороженных куриных ножек, дали положительный результат теста на нуклеиновую кислоту коронавируса», — говорится в сообщении.
Власти немедленно опечатали партии продукции, провели дезинфекцию складских помещений и проверили всех, кто находился в контакте с продукцией, на COVID-19. Отмечается, что все результаты тестов были отрицательными.