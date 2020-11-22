Накануне вооруженный гранатой Зурабашвили взял в заложники 17 человек, который находились в помещении микрофинансовой организации на проспекте Церетели. После 4 часов переговоров он отпустил людей и сдался полиции. Позже адвокаты Зурабашвили сообщили, что в руках у захватчика на самом деле была не граната, а зажигалка.
«Я приношу свои извинения людям, находившимся в здании, и членам их семей, кто подвергся стрессу и которые очень хорошо знают, что я не хотел причинить им вреда. Моя единственная цель — чтобы правительство начало заботиться о людях. Защитить наших граждан от банковских кредитов и высоких процентных ставок. Я борюсь за эту идею, и я буду бороться, где бы я ни был. Один за всех, все за одного», — написал злоумышленник.
В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела: «взятие в заложники двух или более человек» и «незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия».