«21 ноября около 16:35 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина по улице Сумской крушит стекло в дверях Харьковской облгосадминистрации. На место происшествия выехали руководители Киевского отдела полиции и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.
По приезду полицейские обнаружили торчащий из двери металлический предмет. Виновником произошедшего оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Следователям он пояснил, что хотел привлечь внимание и вызвать на разговор представителей власти.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).