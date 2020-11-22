В Харькове полицейские задержали мужчину, который с криком «Аллах акбар» разбил стекло на двери здания областной администрации. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области

«21 ноября около 16:35 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина по улице Сумской крушит стекло в дверях Харьковской облгосадминистрации. На место происшествия выехали руководители Киевского отдела полиции и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении. Опасный Харьков. Во что превратилась первая столица Украины © paul-itk.livejournal.com По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).