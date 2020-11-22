«Да, я переболел, но это было еще во время первой волны. Я не паниковал. Я же говорил, что мы все этим переболеем. Люди всегда болеют весной и осенью», — рассказал Усик.
По словам боксера, у него поднялась температура во время лечения зубов. Тогда он не придал этому значения, пока у его супруги не пропало обоняние. Пара вызвала врача, который подтвердил COVID-19.
«Мы с женой сели на карантин и просидели так 14 дней. У меня была температура три дня — 37.2 или 38 градусов, ну и слабость была. Я все время лежал в кровати, что мне дико не нравилось, потому что я абсолютно ненавижу болеть», — рассказал Усик.
По мнению спортсмена, во время пандемии многие люди сильно паникуют, что приводит к еще большим проблемам.