Украинский боксер Александр Усик переболел коронавирусом во время подготовки к бою с британским спортсменом Дереком Чисорой весной. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале USYK17 21 ноября

«Да, я переболел, но это было еще во время первой волны. Я не паниковал. Я же говорил, что мы все этим переболеем. Люди всегда болеют весной и осенью», — рассказал Усик.

«Период резкого роста»: власти Украины проигрывают коронавирусу © REUTERS, Gleb Garanich

«Мы с женой сели на карантин и просидели так 14 дней. У меня была температура три дня — 37.2 или 38 градусов, ну и слабость была. Я все время лежал в кровати, что мне дико не нравилось, потому что я абсолютно ненавижу болеть», — рассказал Усик.

По мнению спортсмена, во время пандемии многие люди сильно паникуют, что приводит к еще большим проблемам.