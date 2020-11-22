У неонацистских организаций вроде «азовского» движения Андрея Билецкого есть запрос на приход к власти. И власть они намерены получить не демократическим путем, а путем военного переворота, для реализации которого может потребоваться взорвать ситуацию в Донбассе. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Отношения между Россией и Западом могут ухудшиться до взаимного уничтожения © РИА Новости, Нина Зотина

«И даже если они придут к власти, не взрывая ситуацию в Донбассе, то потом им придется её взорвать для того, чтобы обосновать режим военного положения и террора, который они, несомненно, попытаются установить для её удержания», — считает Неменский.

Вашингтону невыгодно, чтобы ситуация в Донбассе могла быть взорвана без его ведома. А сейчас она может быть легко взорвана усилиями украинских ультраправых, которые слабо контролируются, заключил собеседник издания.

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