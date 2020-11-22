Гибель участника белорусских протестов Романа Бондаренко связана с двумя факторами. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лукашенко фактически создает полицейское государство © Facebook, Евгений Константинов

С одной стороны, гибель Бондаренко, конечно, эксцесс исполнителя, но, с другой стороны, когда силовикам дали карт-бланш на то, чтобы действовать как каратели в отношении собственного народа, то рано или поздно это должно было произойти, подчеркнул эксперт.

«Но устрашение на людей уже не подействует. Уже поздно. Власть Лукашенко потеряет. Зимой протестные акции, несомненно, пойдут на спад, но как только погода это позволит, весной 2021 года они снова вспыхнут», — уверен Баранчик.

Это будут гораздо более подготовленные и мотивированные люди, многие из которых пройдут жернова белорусских СИЗО и тюрем и будут прекрасно понимать, ради чего они живут и за что готовы умирать, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.