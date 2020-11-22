Мировая практика знает несколько вариантов интеграции стран — советскую, имперскую, евросоюзовскую. Россия и Белоруссия пока могли бы пойти на вариант интеграции по типу Евросоюза. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Лукашенко скорее пойдет на войну с белорусами, но власть не отдаст © скриншот видео "ИА REGNUM" Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от политики многовекторности, если Минску предложат «нормальные условия».

Эксперт пояснил, что вариант Евросоюза предполагает мягкую конфедерацию, где часть полномочий остается на местах, а часть — макроэкономических, валютно-финансовых, бюджетных, военно-политических — отдается на верхний уровень, на уровень Союзных органов.

«Этот вариант интеграции и предусматривался Союзным договором 1996 года, но так до сих пор и не реализован. Причина — в политических амбициях Лукашенко, который воспринимает Белоруссию как частную собственность, полученную им в вечное владение и которую он передаст по наследству одному из своих сыновей», — подчеркнул Баранчик.

Если исходить из того, что за двадцать лет союзная интеграция с Россией серьезно не продвинулась ни по одному из направлений, верить словам Лукашенко об углублении интеграции с Россией нельзя, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.