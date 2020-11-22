Очень символично, что обыски в киевском музее «революции достоинства» произошли именно накануне годовщины Евромайдана. Об этом рассказал принимавший участие в тех событиях журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: Майдану может радоваться лишь тот, кто прорвался к кормушке © Facebook, Руслан Коцаба

Эксперт отметил, что он ни разу не был в этом музее и даже не знает, где он находится, но ему вполне понятно, что на ура-патриотизме очень выгодно воровать с прибылью в 80 или 90%.

«Мы можем только представить, как сейчас ворует власть на медицинских тестах или строительстве дорог. Это немного сопоставимо с информацией о том, что из 150 миллионов гривен 111 украли. Это верх цинизма», — подчеркнул Коцаба.

Майдан принес Украине войну, горе, кровь, разрыв связей, потерю суверенитета, и единственный плюс может быть в том, что общество стало немножко умнее, заключил собеседник издания.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.