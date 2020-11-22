Накануне очередной годовщины начала Евромайдана (21 ноября) украинские силовики нагрянули с обыском в музей «Революции достоинства». Руководство музея подозревают в расхищении большей части суммы, выделенной из бюджета на строительство мемориала так называемых героев «Небесной сотни», который должен был открыться еще в феврале 2019 года.
Эксперт отметил, что он ни разу не был в этом музее и даже не знает, где он находится, но ему вполне понятно, что на ура-патриотизме очень выгодно воровать с прибылью в 80 или 90%.
«Мы можем только представить, как сейчас ворует власть на медицинских тестах или строительстве дорог. Это немного сопоставимо с информацией о том, что из 150 миллионов гривен 111 украли. Это верх цинизма», — подчеркнул Коцаба.
Майдан принес Украине войну, горе, кровь, разрыв связей, потерю суверенитета, и единственный плюс может быть в том, что общество стало немножко умнее, заключил собеседник издания.
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